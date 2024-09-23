"مرسيدس" تسعى لتخفيف قواعد انبعاثات الكربون

دعا الرئيس التنفيذي لـ"مرسيدس-بنز غروب" إلى تخفيف قواعد الانبعاثات، ودعم مقترحات ماريو دراغي لتعزيز التنافسية الأوروبية، وفقاً لمقابلة نُشرت يوم الأحد.



وأوضح أولا كالينيوس، في حديثه لصحفية "هاندلزبلات"، أن شركة صناعة السيارات الألمانية تؤيد موقف رابطة مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA)، والتي تُعد "مرسيدس-بنز" عضواً فيها، بضرورة اتخاذ "إجراءات عاجلة" قبل تطبيق أهداف الانبعاثات التي قد تكلف الصناعة غرامات بمليارات اليورو.

Advertisement

وأشار كالينيوس إلى أن تحقيق أهداف ثاني أكسيد الكربون لعام 2025 سيكون "شبه مستحيل" في ظل ثبات حصة السيارات الكهربائية بالكامل في أوروبا. أضاف: "لا يمكننا تجاهل تفضيلات العملاء".



كما أكد أنه "يؤيد بشكل شبه كامل" التقرير الأخير لماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، حول سبل تحسين التنافسية في المنطقة. (بلومبرغ)