بسبب العقوبات.. "نوفاتك" الروسية تعلق العمل في مشروعين للغاز

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أوقفت شركة الغاز الطبيعي الروسية "نوفاتك" العمل في مشروعي "مورمانسك" و"أوب" للغاز المسال، وذلك بسبب ضغوط العقوبات الغربية، وفق صحيفة كوميرسانت الروسية.وذكرت كوميرسانت، الاثنين: "بسبب ضغوط العقوبات، تبحث نوفاتك، الشركة الرائدة في سوق الغاز الطبيعي المسال في روسيا، عن خيارات بديلة للاستفادة من احتياطياتها من الغاز ومراجعة مشاريع التصدير الواعدة".ووفقا لمصادر كوميرسانت فإن العمل متوقف في مشروعي مورمانسك وأوب للغاز الطبيعي المسال.وفي حزيران، حظر الاتحاد الأوروبي ضخ استثمارات جديدة، فضلا عن توفير السلع والتكنولوجيا والخدمات اللازمة لإتمام تشييد مشروعي الغاز الطبيعي المسال. (سكاي نيوز)