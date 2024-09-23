وسط ترقب لبيانات اقتصادية مهمة.. أسهم أوروبا تستقر

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لم يطرأ تغيير يذكر على الأسهم الأوروبية عند الفتح، وسط حذر بين المستثمرين قبل سلسلة من البيانات الاقتصادية المهمة في المنطقة خلال الأسبوع.وكان قد استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 514.43 نقطة.ومن المقرر صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو لشهر أيلول في الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش، كما ستصدر بيانات مؤشر مديري المشتريات لألمانيا وبريطانيا في الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش.ومن المقرر أن يدلي أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي بتعليقات على مدى الأسبوع، وسيتحدث في وقت لاحق من اليوم الاثنين فرانك إلدرسون وبييرو تشيبولوني.