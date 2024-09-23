النفط يرتفع بسبب مخاوف الحرب في الشرق الأوسط

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ارتفعت أسعار النفط مدعومة بمخاوف من أن يؤثر تفاقم الصراع في الشرق الأوسط على الإمدادات من المنطقة وبتكهنات بأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي سيدعم الطلب.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تشرين الثاني 22 سنتا، أو 0.3 % إلى 74.71 دولار للبرميل.وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم تشرين الثاني 26 سنتاً، أو 0.4%، إلى 71.26 دولار.وسجل الخامان ارتفاعاً في الجلسة السابقة بدعم من خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وانخفاض الإمدادات الأميركية في أعقاب هبوب الإعصار فرنسين.وصعدت أسعار النفط الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي.وحدت توقعات اقتصادية ضعيفة في الصين والولايات المتحدة من المكاسب.وقال خبير استراتيجيات السوق في آي.جي، ييب جون رونغ: "احتدم التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط بين إسرائيل وحزب الله‭‭‭‭ ‬‬‬‬بقدر ما، وهو ما قد يدعم أسعار النفط بشكل جيد بسبب مخاطر اندلاع صراع أوسع نطاقا في المنطقة".وأضاف "مع ذلك، كانت مكاسب الأسعار محدودة إلى حد ما، وهو ما قد يعكس بعض القيود على التأثير الفعلي على إمدادات النفط، نظراً لأن الصراع في الشرق الأوسط مستمر منذ بعض الوقت الآن" دون حدوث تعطل يذكر للإمدادات.