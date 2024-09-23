25
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
16
o
بعلبك
12
o
بشري
18
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
النفط يرتفع بسبب مخاوف الحرب في الشرق الأوسط
Lebanon 24
23-09-2024
|
15:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت أسعار النفط مدعومة بمخاوف من أن يؤثر تفاقم الصراع في الشرق الأوسط على الإمدادات من المنطقة وبتكهنات بأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي سيدعم الطلب.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تشرين الثاني 22 سنتا، أو 0.3 % إلى 74.71 دولار للبرميل.
Advertisement
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم تشرين الثاني 26 سنتاً، أو 0.4%، إلى 71.26 دولار.
وسجل الخامان ارتفاعاً في الجلسة السابقة بدعم من خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وانخفاض الإمدادات الأميركية في أعقاب هبوب الإعصار فرنسين.
وصعدت أسعار النفط الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي.
وحدت توقعات اقتصادية ضعيفة في الصين والولايات المتحدة من المكاسب.
وقال خبير استراتيجيات السوق في آي.جي، ييب جون رونغ: "احتدم التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط بين إسرائيل وحزب الله بقدر ما، وهو ما قد يدعم أسعار النفط بشكل جيد بسبب مخاطر اندلاع صراع أوسع نطاقا في المنطقة".
وأضاف "مع ذلك، كانت مكاسب الأسعار محدودة إلى حد ما، وهو ما قد يعكس بعض القيود على التأثير الفعلي على إمدادات النفط، نظراً لأن الصراع في الشرق الأوسط مستمر منذ بعض الوقت الآن" دون حدوث تعطل يذكر للإمدادات.
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما قرّره مجلس الوزراء بشأن التعويضات على الراتب للقطاع العام
Lebanon 24
هذا ما قرّره مجلس الوزراء بشأن التعويضات على الراتب للقطاع العام
06:19 | 2024-09-23
23/09/2024 06:19:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو بعد زواجها من ناصيف زيتون... دانييلا رحمة تكشف عن أمرٍ يُخيفها جدّاً ما هو؟
Lebanon 24
بالفيديو بعد زواجها من ناصيف زيتون... دانييلا رحمة تكشف عن أمرٍ يُخيفها جدّاً ما هو؟
09:10 | 2024-09-23
23/09/2024 09:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نصرالله يكشف "ثغرة أمنية".. تسريبٌ حصل وتفاصيله مهمة!
Lebanon 24
نصرالله يكشف "ثغرة أمنية".. تسريبٌ حصل وتفاصيله مهمة!
06:00 | 2024-09-23
23/09/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن رحلات مطار بيروت.. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
عن رحلات مطار بيروت.. إقرأوا هذا الخبر
13:03 | 2024-09-23
23/09/2024 01:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار مهمّ من وزير التربيّة يتعلّق بإقفال المدارس.. إليكم ما أعلنه
Lebanon 24
قرار مهمّ من وزير التربيّة يتعلّق بإقفال المدارس.. إليكم ما أعلنه
05:49 | 2024-09-23
23/09/2024 05:49:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
12:59 | 2024-09-23
أبو شقرا: المحروقات متوافرة ولدى الشركات مخزون كافٍ منها
08:43 | 2024-09-23
14 شركة طيران تعلّق رحلاتها.. تراجع كبير في حركة مطار بيروت!
06:19 | 2024-09-23
هذا ما قرّره مجلس الوزراء بشأن التعويضات على الراتب للقطاع العام
05:30 | 2024-09-23
وسط ترقب لبيانات اقتصادية مهمة.. أسهم أوروبا تستقر
04:22 | 2024-09-23
بسبب العقوبات.. "نوفاتك" الروسية تعلق العمل في مشروعين للغاز
03:59 | 2024-09-23
"مرسيدس" تسعى لتخفيف قواعد انبعاثات الكربون
فيديو
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
24/09/2024 01:56:04
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من انفصالهما.. كارين رزق الله وفادي شربل معاً من جديد! (فيديو)
Lebanon 24
على الرغم من انفصالهما.. كارين رزق الله وفادي شربل معاً من جديد! (فيديو)
00:53 | 2024-09-18
24/09/2024 01:56:04
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
04:00 | 2024-09-14
24/09/2024 01:56:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24