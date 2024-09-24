أسهم أوروبا ترتفع بدعم من حزمة التحفيز الصيني

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ارتفعت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، بعدما دعمت إجراءات التحفيز في الصين أسهم شركات السلع الفاخرة والتعدين.وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة إلى 520.40 نقطة بحلول الساعة 0711 بتوقيت غرينتش، وارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي 1.4 بالمئة ليكون الأفضل أداء بين نظرائه.وأعلنت الجهات التنظيمية الصينية، الثلاثاء، عن أكبر إجراءات للتحفيز النقدي ودعم سوق العقارات منذ الجائحة، إذ خفضت احتياطيات البنوك بمقدار 50 نقطة أساس مع خفض أسعار الرهن العقاري.وكانت أسهم شركات السلع الفاخرة، التي تعتمد بشكل كبير على إنفاق المستهلكين الصينيين، أكبر الرابحين على المؤشر.