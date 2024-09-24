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إقتصاد

أميركا بصدد منح الضوء الأخضر لصفقة استحواذ "شيفرون" على "هيس"

Lebanon 24
24-09-2024 | 07:20
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من المتوقع أن تعطي لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية الضوء الأخضر لصفقة "شيفرون" (Chevron) لشراء شركة "هيس" (Hess) بقيمة 53 مليار دولار، وفقاً لوكالة "رويترز".

ونقلت رويترز عن أشخاص مطلعين على الأمر أن لجنة التجارة الفيدرالية قد تعلن القرار في أقرب وقت هذا الأسبوع.
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مع ذلك، لا يزال يتعين على "شيفرون" الفوز بقضية تحكيم رفعتها شركة "إكسون موبيل" من أجل إتمام الصفقة.

وتعد أكبر أصول "هيس" هي حصة في حقل نفطي ضخم قبالة غيانا تسيطر عليه "إكسون". وتدعي "إكسون" أن لديها حق الشفعة لشرائه.

وتدرس كل من شركتي "إكسون موبيل" و"سينوك" ممارسة حقها في الاستحواذ على حصة شركة "هيس كورب" في مشروع لتنمية حقل نفط بحري عملاق في غيانا، في صراع مع شيفرون

ومن المتوقع أن تصبح صفقة استحواذ "شيفرون" على شركة "هيس" واحدة من أكبر الصفقات النفطية في السنوات الأخيرة، حيث تأتي بعد شراء "إكسون" لشركة "بايونير ناتشورال ريسورسيس" (Pioneer Natural Resources) بقيمة 60 مليار دولار في مايو. وقد وضع التأخير في إتمامها كلاً من "شيفرون" و"هيس" في مأزق استراتيجي. 
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