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إقتصاد

وسط الصراع في الشرق الاوسط.. أسعار النفط مستقرة

Lebanon 24
24-09-2024 | 23:54
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على الرغم من ارتفاع حدة الصراع في الشرق الأوسط، استقرت أسعار النفط بعد أكبر ارتفاع لها خلال أكثر من أسبوع.

فتم تداول خام برنت فوق 75 دولاراً للبرميل بعد ارتفاعه بنسبة 1.7% أمس الثلاثاء، مع اقتراب خام غرب تكساس الوسيط من 72 دولاراً.
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عززت "جرعة الأدرينالين" الهائلة التي أطلقتها الصين لدعم اقتصادها، وهي الحزمة التحفيزية التي تم الكشف عنها أمس، أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم، على الرغم من أنه ليس من الواضح بعد ما إذا كانت ستترجم إلى ارتفاع الطلب على الطاقة أم لا لدى أكبر مستورد للنفط.

ولا يزال النفط الخام منخفضاً على نحو طفيف هذا العام، مع التوقعات القاتمة لأكبر اقتصاد في آسيا، واحتمال زيادة العرض من "أوبك+"، مما يؤثر على الأسعار.
 
وأكدت مجموعة المنتجين، أمس، نظرتها بأن الطلب العالمي على النفط سيستمر في النمو حتى منتصف القرن. (بلومبرغ)
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