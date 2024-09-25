Advertisement

إقتصاد

أسعار تاريخية.. الذهب يحلّق عاليًا وهكذا أصبحت اسعاره

Lebanon 24
25-09-2024 | 00:18
A-
A+
Doc-P-1251532-638628459160511493.png
Doc-P-1251532-638628459160511493.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفع الذهب مسجلا مستويات قياسية في المعاملات الفورية الأربعاء عند 2665.10 دولارات للأونصة.

كما صعدت أيضا العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2682.60 دولارات للأونصة.

وانخفض الدولار بنسبة 0.2 بالمئة وهو ما يجعل السبائك المقومة بالدولار أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
Advertisement

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 32.11 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 989.60 دولار، وخسر البلاديوم 0.2 بالمئة مسجلا 1054.75 دولار للأونصة. (سكاي نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2024-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:07 | 2024-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:29 | 2024-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2024-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
23:54 | 2024-09-24
15:51 | 2024-09-24
12:17 | 2024-09-24
12:00 | 2024-09-24
10:51 | 2024-09-24
10:00 | 2024-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24