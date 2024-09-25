أسعار تاريخية.. الذهب يحلّق عاليًا وهكذا أصبحت اسعاره

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ارتفع الذهب مسجلا مستويات قياسية في المعاملات الفورية الأربعاء عند 2665.10 دولارات للأونصة.كما صعدت أيضا العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2682.60 دولارات للأونصة.وانخفض الدولار بنسبة 0.2 بالمئة وهو ما يجعل السبائك المقومة بالدولار أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 32.11 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 989.60 دولار، وخسر البلاديوم 0.2 بالمئة مسجلا 1054.75 دولار للأونصة. (سكاي نيوز)