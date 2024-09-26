الذهب مستمر بتسجيل أرقام قياسية.. إليكم كم بلغت الأسعار

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية المبكرة الخميس، لتحوم قرب مستويات تاريخية مرتفعة، حيث سجّلت الاسعار ارتفاعا طفيفا في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2661.25 دولارات للأوقية (الأونصة). وسجل الذهب أعلى مستوى على الإطلاق عند 2670.43 دولارات أمس الأربعاء. أما العقود الأميركية الآجلة للذهب فاستقرت عند 2684.50.

Advertisement

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، بلغت الفضة في المعاملات الفورية 31.85 دولارا للأونصة، وارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 995.90 دولار والبلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1048.75 دولار للأونصة. (سكاي نيوز)