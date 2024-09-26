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إقتصاد

دبي تسعى لتسريع ازدهار صناديق التحوط

Lebanon 24
26-09-2024 | 06:21
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تطلق "كابريكورن فاند مانجزر" (Capricorn Fund Managers) ما اسمته منصة استضافة تنظيمية في دبي تهدف إلى مساعدة صناديق التحوط والشركات الاستثمارية على بدء عملياتها بسرعة في مركز دبي المالي العالمي. 
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ستسمح الشركة، التي تتخذ من لندن مقراً لها، لمديري الاستثمار بتنفيذ أنشطة موافقة للوائح التنظيمية تحت مظلة ترخيصها في مركز دبي المالي العالمي، وفق بيان.

وقال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مركز دبي المالي العالمي: "من خلال الخدمة الذي تقدمها (كابريكورن)، سنضيف مساراً جديداً لمديري الاستثمار للحصول على التراخيص وبدء العمل في دبي".

منصات الاستضافة التنظيمية في دبي
تقدم منصات الاستضافة التنظيمية خدمات تُمكّن الشركات من تقليل التكاليف. كما تساعد في إنجاز العديد من الجوانب الإدارية للشركات، مما يسمح لمديري الاستثمار بالتركيز على هدف تحقيق الأرباح. 

وأصبحت دبي وجهة جذابة لصناديق التحوط خلال السنوات القليلة الماضية. وسعت شركات كبرى بما في ذلك "ميلينيوم مانجمنت" (Millennium Management) و""بالياسني أسيت مانيجمنت" (Balyasny Asset Management) عملياتها في الإمارة الخليجية، بفضل مجموعة من الحوافز والتوقيت الجغرافي المناسب وانخفاض الضرائب. (بلومبرغ)
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