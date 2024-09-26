26
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
23
o
زحلة
20
o
بعلبك
17
o
بشري
20
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الهيئتان التشريعيتان في ليبيا تتوصلان لاتفاق لتسوية أزمة قيادة المصرف المركزي
Lebanon 24
26-09-2024
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقع وفدا الهيئتين التشريعيتين المتنافستين في شرق وغرب ليبيا، الخميس، في محادثات نسقتها الأمم المتحدة اتفاقا لتسوية أزمة قيادة المصرف المركزي ينص على تعيين محافظ مؤقت للبنك ونائب له.
Advertisement
ويمكن أن يساعد الاتفاق في نزع فتيل أزمة حول قيادة مصرف ليبيا المركزي وإيرادات النفط أدت إلى انخفاض حاد في إنتاج الخام الليبي وصادراته.
واتفق الطرفان المتنازعان على ترشيح ناجي محمد عيسى بلقاسم، مدير إدارة الرقابة على النقد والمصارف في مصرف ليبيا المركزي، محافظا مؤقتا للبنك، كما سيواصل مرعي مفتاح رحيل البرعصي، الذي تولى منصب نائب المحافظ في 2023، القيام بمهامه.
ووافق الوفدان على إتاحة مهلة مدتها أسبوع لاعتماد المرشحين. ومن المقرر أن يتولى المحافظ المؤقت عيسى بلقاسم تشكيل مجلس إدارة في غضون أسبوعين.
بدأت أزمة المصرف المركزي عندما تحرك محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، ومقره طرابلس، لاستبدال محافظه المخضرم الصديق الكبير الشهر الماضي.
ودفع ذلك فصائل الشرق لإصدار أمر بوقف الإنتاج في حقول النفط في ليبيا احتجاجا على هذه الخطوة.
وقالت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، "أود أن أؤكد على الحاجة الملحة لإنهاء إغلاق حقول النفط وتعطيل إنتاجه وتصديره... وتوجيه عوائد ذلك المورد الحيوي عبر الإطار المؤسسي المناسب إلى البنك المركزي الليبي".
والهيئتان التشريعيتان هما مجلس النواب في بنغازي والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس.
ووصف مندوب المجلس الأعلى للدولة عبد الجليل الشاوش المحادثات بأنها كانت "طويلة وصعبة"، كما قال الهادي الصغير مندوب مجلس النواب إن "الاتفاق لن يكتمل إلا بتظافر جهود أعضاء المجلسين واعتماد المحافظ ونائب المحافظ".
وليبيا منقسمة منذ 2014 إلى سلطتين متنافستين في الغرب والشرق عقب الفوضى التي أعقبت سقوط معمر القذافي في انتفاضة 2011.
وقالت خوري "أظهرت هذه الأزمة ضرورة امتناع جميع الأطراف عن اتخاذ قرارات أحادية. تلك القرارات لا تؤدي إلى تصعيد التوترات فحسب، وإنما تعمق أيضا الانقسامات المؤسسية".
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في 28 آب إن إنتاج الخام انخفض بأكثر من نصف المستوى الطبيعي. ولم تعلن بيانات جديدة منذ ذلك الحين.
وتشير بيانات قطاع الشحن إلى أن متوسط صادرات ليبيا من النفط الخام بلغ نحو 400 ألف برميل يوميا في أيلول، انخفاضا من أكثر من مليون في آب. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رسالة أرعبت أهالي الشياح.. ماذا جاء فيها؟ (صور)
Lebanon 24
رسالة أرعبت أهالي الشياح.. ماذا جاء فيها؟ (صور)
00:18 | 2024-09-26
26/09/2024 12:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر لتلامذة المدارس الخاصّة... إليكم ما أعلنه وزير التربيّة
Lebanon 24
خبر لتلامذة المدارس الخاصّة... إليكم ما أعلنه وزير التربيّة
11:41 | 2024-09-26
26/09/2024 11:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيليّة تستهدف الضاحية الجنوبية.. شهداء وجرحى وهذه الشخصيّة المُستهدفة
Lebanon 24
غارة إسرائيليّة تستهدف الضاحية الجنوبية.. شهداء وجرحى وهذه الشخصيّة المُستهدفة
08:11 | 2024-09-26
26/09/2024 08:11:44
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل بدء الهجوم الإسرائيليّ على لبنان.. أميركا أرسلت رسالة إلى دولة عربيّة ما هو مضمونها؟
Lebanon 24
قبل بدء الهجوم الإسرائيليّ على لبنان.. أميركا أرسلت رسالة إلى دولة عربيّة ما هو مضمونها؟
08:00 | 2024-09-26
26/09/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من هو المُستهدف في "غارة الضاحية الجنوبية"؟
Lebanon 24
من هو المُستهدف في "غارة الضاحية الجنوبية"؟
08:26 | 2024-09-26
26/09/2024 08:26:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
15:54 | 2024-09-26
ألمانيا تواجه تحديات اقتصادية جديدة.. توقعات بتراجع الناتج المحلي لعام 2024
14:25 | 2024-09-26
صندوق النقد الدولي يوافق على قرض بقيمة 7 مليارات دولار لباكستان في محاولة لإنقاذ الاقتصاد
12:34 | 2024-09-26
لموظفي القطاع العام... خبر عاجل من وزارة الماليّة يتعلّق بالرواتب
10:10 | 2024-09-26
الأمور تحت السيطرة.. مخزون المواد الغذائية والحيوية يكفي السوق المحلية لأشهر
09:12 | 2024-09-26
بوتين يشيد بالتعاون مع أوبك+ ومجموعة بريكس
07:41 | 2024-09-26
عن تأمين المنتجات وتوزيعها.. هذا ما قاله الصناعيون
فيديو
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
27/09/2024 01:20:40
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
27/09/2024 01:20:40
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
27/09/2024 01:20:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24