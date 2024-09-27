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إقتصاد
بين كانون الثاني وآب.. إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي يرتفع 9.3%
Lebanon 24
27-09-2024
|
04:24
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نقلت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، الجمعة، عن مصادر مطلعة على بيانات وزارة الطاقة إن إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي في الفترة من كانون الثاني إلى آب ارتفع بنسبة 9.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 463.77 مليار متر مكعب.
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وزاد إنتاج الغاز الطبيعي في آب بنسبة 9.6 بالمئة إلى 54.4 مليار متر مكعب.
وشهدت شركتا "غازبروم" و"نوفاتك"، اللتان بدأتا الشحن من مشروع (أركتيك إل.إن.جي-2)، أقوى نمو للإنتاج في آب.
وذكرت الصحيفة أن أول خط للمشروع أنتج 347 مليون متر مكعب في آب. (سكاي نيوز عربية)
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