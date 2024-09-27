أسعار الحديد تحلّق

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يتجه خام الحديد نحو تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ نيسان، حيث تجاوزت العقود المستقبلية 100 دولار للطن، بعدما كشف المسؤولون في الصين عن مجموعة من المبادرات لدعم النمو لدى أكبر مستخدم لمكون صناعة الصلب.فارتفعت العقود المستقبلية لليوم الرابع على التوالي في سنغافورة، وصعدت بأكثر من 11% هذا الأسبوع، لتنضم إلى موجة واسعة النطاق شملت معظم الأصول ذات المخاطر، بما في ذلك العديد من السلع.كما أعلن بنك الشعب الصيني، يوم الثلاثاء، عن مجموعة إجراءات لدعم الاقتصاد، بما في ذلك قطاع العقارات الذي يستخدم الصلب بكثافة.