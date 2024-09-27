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إقتصاد

بعد بيانات التضخم.. وول ستريت تفتح على ارتفاع

Lebanon 24
27-09-2024 | 16:00
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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، الجمعة، واقترب المؤشر ستاندرد اند بورز 500 من مستويات مرتفعة غير مسبوقة بعد بيانات أظهرت ارتفاعا طفيفا في التضخم.

وأثارت بيانات التضخم توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قد يصبح بإمكانه حاليا أن يركز على دعم سوق العمل ومواصلة خفض سعر الفائدة.
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وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 10 نقاط، أو 0.17 في المئة، إلى 5755.36 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 38.5 نقطة، أو 0.21 في المئة، وصولا إلى 18228.778 نقطة.

وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي ارتفع 52.8 نقطة، أو 0.13 بالمئة، إلى 42227.95 نقطة. (سكاي نيوز)
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