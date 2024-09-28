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إقتصاد
"أستر دي إم" تخطط لتوسيع شبكة المستشفيات والصيدليات في السعودية
Lebanon 24
28-09-2024
|
23:00
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تعتزم شركة "أستر دي إم" للرعاية الصحية، القيام بدراسة بهدف الاستحواذ على أصول بقيمة تصل إلى 250 مليون دولار؛ في محاولة لتوسيع نطاق وجودها في السعودية.
وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، قالت أليشا موبين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لوحدة "أستر" في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إنه من المرجح أن تكون الصفقات مخصصة للمراكز الطبية والمستشفيات.
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وأشارت إلى أن الصفقة في حال المضي قدما للقيام بها قد تكتمل في غضون السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.
وأكدت أن الشركة لديها مجموعة قوية للغاية من عمليات الاستحواذ، والتي تقوم الشركة بتقييمها الآن، موضة أن الشركة تعتزم العمل على زيادة استثماراتها في السعودية.
وتسعى "أستر" لتملك أكثر من ألف سرير في المستشفيات، و180 صيدلية، وأكثر من عشرين مركزاً طبياً في مختلف أنحاء السعودية، خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.
وتدير الشركة حالياً مستشفى واحداً في الرياض، وتتوقع أن تدير نحو عشرين صيدلية، خلال الأشهر القليلة المقبلة. (سكاي نيوز)
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