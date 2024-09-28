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إقتصاد

بالأرقام.. ما هي الدول الأكثر إنتاجًا للألماس؟

Lebanon 24
28-09-2024 | 23:57
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تصدرت روسيا قائمة الدول الأكثر إنتاجاً للألماس في 2023، إذ أنتجت نحو 18 مليون قيراط، وفق "مينيرال كوموديتي ساماريز 2024" (Mineral Commodity Summaries 2024). 

الكونغو حلّت ثانياً بإنتاجها نحو 8 ملايين قيراط، تلتها بتسوانا التي أنتجت 7 ملايين قيراط، وجنوب أفريقيا (6 ملايين قيراط)، وزيمبابوي (4 ملايين قيراط)، ثم أنغولا (مليون قيراط)، وباقي دول العالم بنحو مليون قيراط. 
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وبلغ إجمالي حجم الألماس المنتج خلال العام الماضي 45 مليون قيراط. (بلومبرغ)
روسيا أكثر الدول إنتاجاً للألماس في 2023 - المصدر: الشرق
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