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إقتصاد
بالأرقام.. ما هي الدول الأكثر إنتاجًا للألماس؟
Lebanon 24
28-09-2024
|
23:57
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تصدرت روسيا قائمة الدول الأكثر إنتاجاً للألماس في 2023، إذ أنتجت نحو 18 مليون قيراط، وفق "مينيرال كوموديتي ساماريز 2024" (Mineral Commodity Summaries 2024).
الكونغو حلّت ثانياً بإنتاجها نحو 8 ملايين قيراط، تلتها بتسوانا التي أنتجت 7 ملايين قيراط، وجنوب أفريقيا (6 ملايين قيراط)، وزيمبابوي (4 ملايين قيراط)، ثم أنغولا (مليون قيراط)، وباقي دول العالم بنحو مليون قيراط.
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وبلغ إجمالي حجم الألماس المنتج خلال العام الماضي 45 مليون قيراط. (بلومبرغ)
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