بالأرقام.. ما هي الدول الأكثر إنتاجًا للألماس؟

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تصدرت روسيا قائمة الدول الأكثر إنتاجاً للألماس في 2023، إذ أنتجت نحو 18 مليون قيراط، وفق "مينيرال كوموديتي ساماريز 2024" (Mineral Commodity Summaries 2024).الكونغو حلّت ثانياً بإنتاجها نحو 8 ملايين قيراط، تلتها بتسوانا التي أنتجت 7 ملايين قيراط، وجنوب أفريقيا (6 ملايين قيراط)، وزيمبابوي (4 ملايين قيراط)، ثم أنغولا (مليون قيراط)، وباقي دول العالم بنحو مليون قيراط.وبلغ إجمالي حجم الألماس المنتج خلال العام الماضي 45 مليون قيراط. (بلومبرغ)