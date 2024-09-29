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إقتصاد
عشرات آلاف عمال الموانئ الأميركيين يستعدون للإضراب
Lebanon 24
29-09-2024
|
05:58
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يستعد عشرات الآلاف من عمال الموانئ في الولايات المتحدة للإضراب بعدما فشلوا في الحصول على مطالبهم خلال مفاوضات بشأن عقد اجتماعي جديد، ما قد يعطّل التجارة الدولية قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية الأميركية.
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وأكد التحالف البحري للولايات المتحدة الذي يمثل أرباب العمل في الموانئ الرئيسية على الساحل الشرقي وخليج المكسيك، أن نقابة عمال الأرصفة ترفض العودة إلى طاولة المفاوضات.
واتصل التحالف بمفتشية العمل داعيا إلى "إصدار أمر قضائي فوري يطالب النقابة باستئناف المناقشات"، كما ندد بالممارسات غير النزيهة.
ولكن يبدو أن النقابة عازمة على الإضراب بمجرد انتهاء سريان الاتفاق عند منتصف ليل الاثنين، لأن "المقترحات المالية غير مقبولة".
كما طالبت بضمانات في مواجهة الاستعانة بالروبوتات. (سكاي نيوز)
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