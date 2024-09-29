تباين أداء البورصات العربية مع تصاعد التوتر الجيوسياسي

Advertisement

تباين أداء البورصات في منطقة الخليج، الأحد، مع تصاعد التوتر الجيوسياسي في المنطقة.وتزايدت المخاوف من احتمال اتساع نطاق الصراع، مع حشد إسرائيل المزيد من كتائب جنود الاحتياط وإعلانها الاستعداد لكل الخيارات، ومنها شن عملية برية في لبنان.تراجع المؤشر السعودي بنسبة 0.8 بالمئة، بعد سبع جلسات من الارتفاع، مع انخفاض سهم مجموعة التيسير لصناعة الألمنيوم 1.3 بالمئة.وهبطت أسعار النفط، وهي محفز لأسواق المال الخليجية، الأسبوع الماضي وسط توقعات بزيادة المعروض العالمي وإجراءات تحفيز جديدة من الصين أكبر مستورد للخام في العالم.ولم يشهد المؤشر القطري تغيرا يذكر اليوم.وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر بنسبة 0.6 بالمئة مع صعود سهم طلعت مصطفى القابضة 1.6 بالمئة. (سكاي نيوز)