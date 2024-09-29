Advertisement

إقتصاد

تباين أداء البورصات العربية مع تصاعد التوتر الجيوسياسي

Lebanon 24
29-09-2024 | 12:42
A-
A+



Doc-P-1254126-638632358858495032.jpg
Doc-P-1254126-638632358858495032.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تباين أداء البورصات في منطقة الخليج، الأحد، مع تصاعد التوتر الجيوسياسي في المنطقة.
وتزايدت المخاوف من احتمال اتساع نطاق الصراع، مع حشد إسرائيل المزيد من كتائب جنود الاحتياط وإعلانها الاستعداد لكل الخيارات، ومنها شن عملية برية في لبنان.
Advertisement
تراجع المؤشر السعودي بنسبة 0.8 بالمئة، بعد سبع جلسات من الارتفاع، مع انخفاض سهم مجموعة التيسير لصناعة الألمنيوم 1.3 بالمئة.
وهبطت أسعار النفط، وهي محفز لأسواق المال الخليجية، الأسبوع الماضي وسط توقعات بزيادة المعروض العالمي وإجراءات تحفيز جديدة من الصين أكبر مستورد للخام في العالم.
ولم يشهد المؤشر القطري تغيرا يذكر اليوم.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر بنسبة 0.6 بالمئة مع صعود سهم طلعت مصطفى القابضة 1.6 بالمئة. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
15:27 | 2024-09-29
10:20 | 2024-09-29
08:17 | 2024-09-29
05:58 | 2024-09-29
23:57 | 2024-09-28
23:00 | 2024-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24