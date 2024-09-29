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إقتصاد

للشهر الخامس على التوالي.. مصانع الصين تعاني

Lebanon 24
29-09-2024 | 23:34
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انكمش نشاط المصانع في الصين للشهر الخامس على التوالي في أيلول، وهي علامة أخرى على الضعف الاقتصادي ما يسلط الضوء على الحاجة الملحة للحوافز التي أقرتها بكين.

وقال المكتب الوطني للإحصاء يوم الاثنين إن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي بلغ 49.8 نقطة، وهو أقل من 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش. كان هذا أفضل من متوسط التوقعات البالغ 49.4، لكنه يعني أن القطاع كان في حالة انكماش خلال جميع الأشهر باستثناء ثلاثة أشهر منذ نيسان 2023.
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وقال كبير الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء تشاو تشينغى في بيان، مستشهدًا بتحسن متواضع في أسعار المواد الخام الرئيسية: "استمر المستوى العام لأسعار سوق التصنيع في الانخفاض بسبب نقص الطلب الفعال، لكن وتيرة الانخفاض تقلصت".

وقال مكتب الإحصاء إن مؤشر النشاط غير التصنيعي في قطاع البناء والخدمات انخفض إلى 50 من 50.3 الشهر الماضي، مقارنة بتوقعات 50.4. (بلومبرغ)
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