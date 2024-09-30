سوق النفط ينتظر الرد الإيراني على إسرائيل.. إليكم كم سجّلت الاسعار





وكان خام برنت تسليم شهر أيلول -العقد الأكثر نشاطًا- أقل من 72 دولارًا للبرميل، بينما كان غرب تكساس الوسيط بالقرب من 68 دولارًا.

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ويظل الخام منخفضًا هذا العام حيث لم ترتق التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط حتى الآن إلى مواجهة شاملة يمكن أن تهدد إمدادات النفط من المنطقة. استقرت أسعار النفط مع انتظار السوق لمعرفة كيف سترد إيران على استشهاد أمين عام حزب الله حسن نصر الله على يد إسرائيل.وكان خام برنت تسليم شهر أيلول -العقد الأكثر نشاطًا- أقل من 72 دولارًا للبرميل، بينما كان غرب تكساس الوسيط بالقرب من 68 دولارًا.ويظل الخام منخفضًا هذا العام حيث لم ترتق التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط حتى الآن إلى مواجهة شاملة يمكن أن تهدد إمدادات النفط من المنطقة.

في الوقت نفسه، يظل الإنتاج العالمي وفيرًا، حيث تخطط "أوبك+" لتخفيف قيود الإنتاج، كما أضر تباطؤ الصين بالطلب، على الرغم من أن الحوافز التي أقرتها بكين مؤخرًا. (بلومبرغ)