27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
8
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
سوق النفط ينتظر الرد الإيراني على إسرائيل.. إليكم كم سجّلت الاسعار
Lebanon 24
30-09-2024
|
00:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقرت أسعار النفط مع انتظار السوق لمعرفة كيف سترد إيران على استشهاد أمين عام حزب الله حسن نصر الله على يد إسرائيل.
وكان خام برنت تسليم شهر أيلول -العقد الأكثر نشاطًا- أقل من 72 دولارًا للبرميل، بينما كان غرب تكساس الوسيط بالقرب من 68 دولارًا.
Advertisement
ويظل الخام منخفضًا هذا العام حيث لم ترتق التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط حتى الآن إلى مواجهة شاملة يمكن أن تهدد إمدادات النفط من المنطقة.
في الوقت نفسه، يظل الإنتاج العالمي وفيرًا، حيث تخطط "أوبك+" لتخفيف قيود الإنتاج، كما أضر تباطؤ الصين بالطلب، على الرغم من أن الحوافز التي أقرتها بكين مؤخرًا. (بلومبرغ)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ممثلة سوريّة شهيرة نعت نصرالله... وهكذا علّقت نادين الراسي على كلامها
Lebanon 24
ممثلة سوريّة شهيرة نعت نصرالله... وهكذا علّقت نادين الراسي على كلامها
08:08 | 2024-09-29
29/09/2024 08:08:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو إنتشال جثة الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.. وهذا ما كشفه مصدران عن سبب الوفاة
Lebanon 24
بالفيديو إنتشال جثة الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.. وهذا ما كشفه مصدران عن سبب الوفاة
07:06 | 2024-09-29
29/09/2024 07:06:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"جاسوس".. من الذي استهدف نصرالله؟
Lebanon 24
"جاسوس".. من الذي استهدف نصرالله؟
15:01 | 2024-09-29
29/09/2024 03:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إليكم ما شهده المطار اليوم
Lebanon 24
بالفيديو... إليكم ما شهده المطار اليوم
07:11 | 2024-09-29
29/09/2024 07:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالتان وردتا إلى نصرالله قبل اغتياله.. ماذا قالت إسرائيل عنهما؟
Lebanon 24
رسالتان وردتا إلى نصرالله قبل اغتياله.. ماذا قالت إسرائيل عنهما؟
13:00 | 2024-09-29
29/09/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
04:00 | 2024-09-30
البطالة بين السعوديين عند أدنى مستوى على الإطلاق
02:10 | 2024-09-30
ولاية بنسلفانيا تستفيد اقتصاديا من نزاع أوكرانيا
23:34 | 2024-09-29
للشهر الخامس على التوالي.. مصانع الصين تعاني
15:27 | 2024-09-29
رابع أغنى رجل في العالم.. ثروة زوكربيرغ تتجازو الـ200 مليار دولار
12:42 | 2024-09-29
تباين أداء البورصات العربية مع تصاعد التوتر الجيوسياسي
10:20 | 2024-09-29
السعودية.. تشغيل أول مشروع لتخزين الغاز بتقنية الحقن المعالج
فيديو
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
30/09/2024 11:19:11
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
30/09/2024 11:19:11
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
30/09/2024 11:19:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24