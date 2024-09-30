Advertisement

إقتصاد

سوق النفط ينتظر الرد الإيراني على إسرائيل.. إليكم كم سجّلت الاسعار

Lebanon 24
30-09-2024 | 00:59
A-
A+
Doc-P-1254316-638632802034079660.png
Doc-P-1254316-638632802034079660.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقرت أسعار النفط مع انتظار السوق لمعرفة كيف سترد إيران على استشهاد أمين عام حزب الله حسن نصر الله على يد إسرائيل.

وكان خام برنت تسليم شهر أيلول -العقد الأكثر نشاطًا- أقل من 72 دولارًا للبرميل، بينما كان غرب تكساس الوسيط بالقرب من 68 دولارًا.
Advertisement

ويظل الخام منخفضًا هذا العام حيث لم ترتق التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط حتى الآن إلى مواجهة شاملة يمكن أن تهدد إمدادات النفط من المنطقة.
 
في الوقت نفسه، يظل الإنتاج العالمي وفيرًا، حيث تخطط "أوبك+" لتخفيف قيود الإنتاج، كما أضر تباطؤ الصين بالطلب، على الرغم من أن الحوافز التي أقرتها بكين مؤخرًا. (بلومبرغ)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
04:00 | 2024-09-30
02:10 | 2024-09-30
23:34 | 2024-09-29
15:27 | 2024-09-29
12:42 | 2024-09-29
10:20 | 2024-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24