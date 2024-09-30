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إقتصاد
ولاية بنسلفانيا تستفيد اقتصاديا من نزاع أوكرانيا
Lebanon 24
30-09-2024
|
02:10
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أشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن مدينة سكرانتون في ولاية بنسلفانيا الأميركية حيث مصنع إنتاج الذخيرة، تستفيد اقتصاديا عبر زيادة تصنيع الذخائرة لإرسالها إلى أوكرانيا.
وقالت الصحيفة "قبل أن تصل قذائف المدفعية إلى القوات الأوكرانية على الخطوط الأمامية فإنها ستصبح ذات فائدة اقتصادية لشمال شرق بنسلفانيا".
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وتشير الصحيفة إلى أن شركة الصناعات الدفاعية الأميركية جنرال ديناميكس،، خلقت أكثر من 200 فرصة عمل منذ بدء الصراع في أوكرانيا كما قامت شركة مقاولات عسكرية أخرى، كشركة جينتكس، ومقرها في كاربونديل بولاية بنسلفانيا، بزيادة قوتها العاملة بنسبة 10% خلال العام الماضي. ويؤكد تقرير الصحيفة على أن الوظائف تساعد على عكس اتجاه الانكماش الاقتصادي في المنطقة.
وقال ساتياجيت غوش، الأستاذ في جامعة سكرانتون والمتخصص في الاقتصاد الإقليمي، إن معدل البطالة في المنطقة كان على مدى عقود أعلى بنقطتين مئويتين على الأقل من المتوسط الوطني، لكن المعدل الآن غالبا ما يكون أفضل من المتوسط الوطني.
(روسيا اليوم)
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