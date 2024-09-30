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إقتصاد

الموارد العالمية القابضة توقع اتفاقا للاستثمار بجنوب أفريقيا

Lebanon 24
30-09-2024 | 07:20
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وقعت شركة الموارد العالمية القابضة ومقرها أبوظبي اتفاقا مع شركة الاستثمار العام في جنوب أفريقيا لضخ استثمارات في البنية التحتية للسكك الحديدية ومشاريع الطاقة الخضراء، حسبما قالت الشركتان اليوم الاثنين.
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وتتبع الموارد العالمية القابضة الشركة العالمية القابضة، المدرجة في بورصة أبوظبي، بينما تعد شركة الاستثمار العام أكبر مؤسسة لإدارة الأصول في قارة أفريقيا.
وتدير شركة الاستثمار العام أصولا تبلغ قيمتها 2.89 تريليون راند (169 مليار دولار) تتوزع في قطاعات التعدين والزراعة والتصنيع والعقارات والخدمات المالية.
وذكرت الشركتان في بيان مشترك دون الخوض في تفاصيل أنهما ستتعاونان في مشروع استبدال الفحم في توليد الكهرباء في جنوب أفريقيا بمصادر طاقة نظيفة.
وسيسعى الطرفان إلى تعزيز القدرات اللوجستية لجنوب إفريقيا عبر معالجة الاختناقات المستمرة في السكك الحديدية والموانئ مما أدى إلى تعطيل صادرات السلع الأولية.
وتواجه شركة ترانسنت اللوجستية المملوكة للدولة في جنوب أفريقيا، والتي تدير السكك الحديدية والموانئ في البلاد، صعوبات في تقديم خدمات ملائمة بسبب قلة المعدات وتأخر الصيانة بعد سنوات من نقص الاستثمار، بحسب ما ذكرته رويترز.
وأوضحت الشركتان أن الاتفاق من شأنه أيضا "دفع الأصول التعدينية غير المستغلة وغير المطورة" في جنوب إفريقيا إلى تحقيق القدرة الإنتاجية الكاملة. وذلك دون الإشارة إلى تلك الأصول.
وأتمت شركة الموارد العالمية القابضة في وقت سابق من العام الجاري الاستحواذ على 51 بالمئة في مناجم موباني للنحاس في زامبيا.
وتسعى الشركة الإماراتية أيضا إلى الاستثمار في أصول أخرى للنحاس في زامبيا.
ولدى الموارد العالمية القابضة وفقا لموقعها على الإنترنت استثمارات قائمة أو مرتقبة في أنغولا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي.  (سكاي نيوز)
 
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