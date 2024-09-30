الشراكة الجديدة.. الإمارات العالمية للألمنيوم ترفع قدرتها في إعادة تدوير الألمنيوم بالولايات المتحدة

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وبحسب البيان فقد استحوذت الإمارات للألمنيوم على حصة 80 بالمئة من شركة سبيكترو ألويز ليحتفظ مالكو الشركة بحصة قدرها 20 بالمئة، حيث جرى تمويل الصفقة بالكامل من خلال إطار عمل التمويل الأخضر للشركة والذي تم الإعلان عنه هذا العام.وتعتبر شركة سبيكترو ألويز من الشركات الرائدة في إنتاج الألمنيوم الثانوي في الولايات المتحدة، حيث تنتج حوالي 110 آلاف طن من سبائك الألمنيوم سنوياً.وكانت سبيكترو ألويز قد أعلنت بداية هذا العام عن خطة طموحة للتوسع في مدينة روزماونت، مما يسهم في زيادة إنتاجها بمعدل 55 ألف طن سنوياً من أسطوانات الألمنيوم الثانوي في المرحلة الأولى، ومن المتوقع أن يتم استكمالها خلال العام 2025.وتمتلك الإمارات للألمنيوم عمليات إنتاج في أربع قارات بفضل الاستحواذ، بدءاً من تعدين البوكسيت وصولاً إلى إعادة تدوير الألمنيوم، ومن شأن هذا الاستحواذ أن يعزز أعمال الشركة في الولايات المتحدة من خلال توفير طاقة إنتاج محلية، حيث قامت في العام 2023 بتوريد حوالي 550 ألف طن من الألمنيوم الأولي للولايات المتحدة باعتبارها واحدة من أكبر الأسواق العالمية للإمارات العالمية للألمنيوم.ومن المتوقع أن يصل الطلب على الألمنيوم المعاد تدويره في الولايات المتحدة إلى 7.6 مليون طن سنوياً بحلول عام 2033 وفقاً لمؤسسة CRU المستقلة والمتخصصة في أبحاث وبيانات الشركات، وتُعد الولايات المتحدة ثاني أكبر سوق للألمنيوم المعاد تدويره في العالم.وقال عبد الناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي للإمارات العالمية للألمنيوم، إن الألمنيوم من المعادن الأساسية لبناء مجتمعات أكثر الاستدامة، ومن المتوقع أن يزداد الطلب على الألمنيوم الأولي منخفض الكربون والمعاد تدويره بشكل كبير على مدار العقود القادمة، مشيرا إلى أن الشركة تضع تنمية أعمالها في مجال إعادة التدوير في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية، ولذلك تتخذ خطوات سريعة في ظل تقدم عملياتها في إعادة التدوير في الولايات المتحدة وأوروبا وفي مصنعها الجديد بالإمارات.وأكد لوك بالن، رئيس شركة سبيكترو ألويز، أن الشركة بانضمامها إلى الإمارات العالمية للألمنيوم، تبدأ مرحلة جديدة في مسيرتها الممتدة لخمسة عقود، مشيرا إلى أن الموارد العالمية للإمارات العالمية للألمنيوم وقدراتها على تسويق الألمنيوم في الولايات المتحدة ستسهم في تعزيز نمو سبيكترو ألويز التي تتمتع بوضع جيد لمواصلة تنمية أعمالها باعتبارها شركة رائدة في إعادة تدوير الألمنيوم في الولايات المتحدة وخدمة العملاء بشكل أفضل وتوفير المزيد من فرص العمل في ولاية مينيسوتا وتوفير المنتجات المصنعة في الولايات المتحدة والتي تلبي المعايير البيئية. (سكاي نيوز)