في دولة عربية.. بيع قرية مملوكة لرجل أعمال شهير

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كدت وسائل إعلام مصرية تحديد الجهات المختصة جلسة 12 أكتوبر الجاري لبيع كامل مباني قرية سياحية في شرم الشيخ مملوكة لأحد أبرز رجال الأعمال في القطاع السياحي.وتحدد موعد الجلسة لبيع كامل مباني قرية "الحياة شرم" الكائنة بخليج نبق في شرم الشيخ، والمملوكة لشركة المجموعة المتكاملة للتنمية العقارية في مزاد علني.ويبلغ عدد مباني قرية الحياة شرم الصادر بحقها قرار للبيع الجبري، 18 مبنى وتم تحديد سعر أساسي يصل إلى 137 مليون جنيه.وأوضح موقع القاهرة 24 المصري، أن البيع الجبري لقرية "الحياة شرم" يأتي تنفيذا لأمر قاضي التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية وبسبب مديونية على الشركة المالكة.وتعد شركة المجموعة المتكاملة المالكة لقرية السياحية "الحياة شرم" التي تم تحديد جلسة بيع لها، مملوكة لرجل الأعمال ياسر إبراهيم، وتؤدي أنشطة مختلفة هي أعمال المباني والأعمال التكميلية التخصصية ومحطات وشبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الغاز والوقود وإدارة الفنادق والمطاعم.