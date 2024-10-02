Advertisement

إقتصاد

في دولة عربية.. بيع قرية مملوكة لرجل أعمال شهير

Lebanon 24
02-10-2024 | 06:44
A-
A+

Doc-P-1255808-638634735709762733.jpg
Doc-P-1255808-638634735709762733.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كدت وسائل إعلام مصرية تحديد الجهات المختصة جلسة 12 أكتوبر الجاري لبيع كامل مباني قرية سياحية في شرم الشيخ مملوكة لأحد أبرز رجال الأعمال في القطاع السياحي.
وتحدد موعد الجلسة لبيع كامل مباني قرية "الحياة شرم" الكائنة بخليج نبق في شرم الشيخ، والمملوكة لشركة المجموعة المتكاملة للتنمية العقارية في مزاد علني.
Advertisement
ويبلغ عدد مباني قرية الحياة شرم الصادر بحقها قرار للبيع الجبري، 18 مبنى وتم تحديد سعر أساسي يصل إلى 137 مليون جنيه.
وأوضح موقع القاهرة 24 المصري، أن البيع الجبري لقرية "الحياة شرم" يأتي تنفيذا لأمر قاضي التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية وبسبب مديونية على الشركة المالكة.
وتعد شركة المجموعة المتكاملة المالكة لقرية السياحية "الحياة شرم" التي تم تحديد جلسة بيع لها، مملوكة لرجل الأعمال ياسر إبراهيم، وتؤدي أنشطة مختلفة هي أعمال المباني والأعمال التكميلية التخصصية ومحطات وشبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الغاز والوقود وإدارة الفنادق والمطاعم.
(روسيا اليوم)

إقتصاد

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
10:29 | 2024-10-02
10:14 | 2024-10-02
09:25 | 2024-10-02
04:00 | 2024-10-02
02:00 | 2024-10-02
01:45 | 2024-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24