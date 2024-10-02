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إقتصاد

الذهب يتراجع.. توقف صعود الأسعار وسط توترات الشرق الأوسط

Lebanon 24
02-10-2024 | 09:25
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توقفت موجة صعود الذهب، الأربعاء، بعد ارتفاعه في الجلسة السابقة على خلفية تصاعد حدة الصراع في منطقة الشرق الأوسط، في حين يترقب المتعاملون المزيد من المؤشرات على مسار أسعار الفائدة الأميركية.
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انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 2650.89 دولار للأونصة بحلول الساعة 11:46 بتوقيت غرينتش، بعدما صعد أكثر من واحد بالمئة أمس الثلاثاء في أعقاب شن إيران هجمات صاروخية على إسرائيل.

وانخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.7 بالمئة إلى 2672 دولارا.


وكان ارتفاع الدولار من العوامل التي نالت من ارتفاع المعدن الأصفر، إذ أنه من الملاذات الآمنة شأنه شأن الذهب.

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا محلل الأسواق لدى كينسيز موني "يتعرض الذهب لبعض الضغوط في الأجل القريب بسبب صعود الدولار، لكن الأوضاع لا تزال مواتية للذهب بقوة".

وما زال الذهب غير بعيد عن المستويات المرتفعة التي سجلها في الآونة الأخيرة على خلفية المخاوف من مزيد من اشتعال الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الرد الانتقامي من جانب إسرائيل.

وكان ارتفاع الذهب بنسبة 28 بالمئة منذ بداية العام مدفوعا بعوامل منها تيسير السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مما يعزز الإقبال نسبيا على الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 31.44 دولار.

وقال بنك ساكسو في مذكرة "بدعم من استقرار قطاع المعادن الصناعية، قد يكون أداء الفضة أفضل مقارنة بالذهب، خاصة بالنظر إلى كونها أرخص نسبيا، وهو ما قد يجعلها تتجه صوب مستوى 40 دولارا العام المقبل".

وصعد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 993.87 دولار، وزاد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1006.51 دولار. (سكاي نيوز) 
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