Advertisement

إقتصاد

نجاح قطاع السياحة في المغرب.. ارتفاع العائدات إلى 1.74 مليار دولار في آب

Lebanon 24
02-10-2024 | 10:29
A-
A+
Doc-P-1255906-638634837819464333.png
Doc-P-1255906-638634837819464333.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ارتفعت العائدات السياحية في المغرب لشهر آب الماضي بنسبة 20 بالمئة لتصل إلى 1.74 مليار دولار، وهو رقم قياسي جديد يحققه القطاع.

وبحسب وزارة السياحة المغربية فقد ارتفعت العائدات السياحية للأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنسبة 7 بالمئة إلى حوالي 7.8 مليارات دولار، وسجل قطاع السياحة في المغرب مستويات قياسية في الفترة الممتدة من كانون ثاني وحتى آب حيث استقبلت المملكة خلال هذه الفترة نحو 11.8 مليون سائح، منهم 4.4 مليون سائح المملكة في شهري تموز وآب وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 21 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
Advertisement


وقالت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، إن هذه الأرقام "تؤكد الزخم الكبير الذي يشهده قطاع السياحة". مضيفة أن "البلاد حققت رقما قياسيا في العائدات بفضل تدفق استثنائي للسياح، حيث بلغ عددهم 11.8 مليون سائح ما بين تموز وآب)".

وأبرزت الوزيرة تطلع بلادها إلى "مواصلة النجاح من خلال تنويع وتحسين التجارب السياحية، مما يعزز من تجربة الزوار ويمدد فترة إقامتهم".


وتعتبر السياحة ثاني مصدر للنقد الأجنبي في المغرب خلال العام الماضي بعد تحويلات المغتربين بعد أن حطمت عائدات القطاع 10 مليارات دولار في  العام الماضي. (سكاي نيوز) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
11:40 | 2024-10-02
11:00 | 2024-10-02
10:14 | 2024-10-02
09:25 | 2024-10-02
06:44 | 2024-10-02
04:00 | 2024-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24