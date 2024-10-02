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إقتصاد
نجاح قطاع السياحة في المغرب.. ارتفاع العائدات إلى 1.74 مليار دولار في آب
Lebanon 24
02-10-2024
|
10:29
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ارتفعت العائدات السياحية في المغرب لشهر آب الماضي بنسبة 20 بالمئة لتصل إلى 1.74 مليار دولار، وهو رقم قياسي جديد يحققه القطاع.
وبحسب وزارة السياحة المغربية فقد ارتفعت العائدات السياحية للأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنسبة 7 بالمئة إلى حوالي 7.8 مليارات دولار، وسجل قطاع السياحة في المغرب مستويات قياسية في الفترة الممتدة من كانون ثاني وحتى آب حيث استقبلت المملكة خلال هذه الفترة نحو 11.8 مليون سائح، منهم 4.4 مليون سائح المملكة في شهري تموز وآب وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 21 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
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وقالت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، إن هذه الأرقام "تؤكد الزخم الكبير الذي يشهده قطاع السياحة". مضيفة أن "البلاد حققت رقما قياسيا في العائدات بفضل تدفق استثنائي للسياح، حيث بلغ عددهم 11.8 مليون سائح ما بين تموز وآب)".
وأبرزت الوزيرة تطلع بلادها إلى "مواصلة النجاح من خلال تنويع وتحسين التجارب السياحية، مما يعزز من تجربة الزوار ويمدد فترة إقامتهم".
وتعتبر السياحة ثاني مصدر للنقد الأجنبي في المغرب خلال العام الماضي بعد تحويلات المغتربين بعد أن حطمت عائدات القطاع 10 مليارات دولار في العام الماضي. (سكاي نيوز)
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