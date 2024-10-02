الشيكل الإسرائيلي يعاني

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مرة جديدة، تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي في منتصف جلسة، الأربعاء، لأدنى مستوياته في 8 أسابيع أمام الدولار، مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.وبالارقام، صعد سعر صرف الدولار الأميركي إلى 3.8 شيكل، مقارنة بـ 3.69 شيكل في التعاملات الصباحية أمس الثلاثاء، بحسب بيانات بنك إسرائيل.وأسعار الصرف المسجلة اليوم، تعتبر الأدنى للشيكل أمام الدولار منذ 7 آب الماضي، بحسب بيانات بنك إسرائيل. (سكاي نيوز عربية)