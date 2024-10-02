الدولار يرتفع لأعلى مستوى خلال 3 اسابيع.. والين ينخفض

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صعد الدولار إلى أعلى مستوى في شهر مقابل الين في تعاملات الخميس المبكرة، بعد بيانات أكدت قوة سوق العمل.وتعرض الين لضغوط بيع قوية، الأربعاء، بعد أن قال رئيس الوزراء الياباني الجديد إن البلاد ليست جاهزة لمزيد من رفع أسعار الفائدة، وذلك بعد اجتماعه مع محافظ البنك المركزي.واستقر اليورو قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة، بعد أن تبنت المسؤولة بالبنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل، التي عادة ما تميل للتشديد، لهجة تميل للتيسير مما عزز الرهانات على خفض أسعار الفائدة هذا الشهر.وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس العملة مقابل اليورو والين وأربع عملات رئيسية أخرى إلى 101.70، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، بحسب بيانات "رويترز".وارتفع الدولار 0.09 بالمئة إلى 146.575 ين، بعد أن وصل في وقت سابق إلى 146.885 للمرة الأولى منذ الثالث من أيلول.وشهد اليورو تغيرا طفيفا عند 1.10455 دولار، وهو مستوى ليس ببعيد عن مستوى 1.10325 دولار الذي سجله أمس الأربعاء وكان الأدنى منذ 12 أيلول.واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3261 دولار. كما استقر الدولار الأسترالي عند 0.6884 دولار. (سكاي نيوز)