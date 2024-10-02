23
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
11
o
النبطية
11
o
زحلة
12
o
بعلبك
9
o
بشري
15
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الدولار يرتفع لأعلى مستوى خلال 3 اسابيع.. والين ينخفض
Lebanon 24
02-10-2024
|
23:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
صعد الدولار إلى أعلى مستوى في شهر مقابل الين في تعاملات الخميس المبكرة، بعد بيانات أكدت قوة سوق العمل.
وتعرض الين لضغوط بيع قوية، الأربعاء، بعد أن قال رئيس الوزراء الياباني الجديد إن البلاد ليست جاهزة لمزيد من رفع أسعار الفائدة، وذلك بعد اجتماعه مع محافظ البنك المركزي.
Advertisement
واستقر اليورو قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة، بعد أن تبنت المسؤولة بالبنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل، التي عادة ما تميل للتشديد، لهجة تميل للتيسير مما عزز الرهانات على خفض أسعار الفائدة هذا الشهر.
وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس العملة مقابل اليورو والين وأربع عملات رئيسية أخرى إلى 101.70، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، بحسب بيانات "رويترز".
وارتفع الدولار 0.09 بالمئة إلى 146.575 ين، بعد أن وصل في وقت سابق إلى 146.885 للمرة الأولى منذ الثالث من أيلول.
وشهد اليورو تغيرا طفيفا عند 1.10455 دولار، وهو مستوى ليس ببعيد عن مستوى 1.10325 دولار الذي سجله أمس الأربعاء وكان الأدنى منذ 12 أيلول.
واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3261 دولار. كما استقر الدولار الأسترالي عند 0.6884 دولار. (سكاي نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة عن شخص اكتشف مكان نصرالله بعد استشهاده.. فيديو يُبكي القلوب!
Lebanon 24
مفاجأة عن شخص اكتشف مكان نصرالله بعد استشهاده.. فيديو يُبكي القلوب!
12:26 | 2024-10-02
02/10/2024 12:26:22
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تغتال "صهر نصرالله".. وصورة له تنتشر
Lebanon 24
إسرائيل تغتال "صهر نصرالله".. وصورة له تنتشر
15:17 | 2024-10-02
02/10/2024 03:17:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تساؤلات عن "مرافق نصرالله".. ما هو مصيره؟
Lebanon 24
تساؤلات عن "مرافق نصرالله".. ما هو مصيره؟
13:37 | 2024-10-02
02/10/2024 01:37:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"ضربة دقيقة في بيروت".. هجوم إسرائيليّ وخبرٌ يكشف التفاصيل
Lebanon 24
"ضربة دقيقة في بيروت".. هجوم إسرائيليّ وخبرٌ يكشف التفاصيل
17:00 | 2024-10-02
02/10/2024 05:00:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مقتل 8 جنود وإصابة العشرات في لبنان.. هذا ما قرّره العدوّ الإسرائيليّ بشأن العمليّة البريّة
Lebanon 24
بعد مقتل 8 جنود وإصابة العشرات في لبنان.. هذا ما قرّره العدوّ الإسرائيليّ بشأن العمليّة البريّة
05:38 | 2024-10-02
02/10/2024 05:38:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
23:00 | 2024-10-02
"3.12 مليون طن".. مصر تُطلق أكبر صفقة لاستيراد القمح في تاريخها
13:31 | 2024-10-02
أزمة العملات الأجنبية تتفاقم في الجزائر.. أسباب ارتفاع اليورو والدولار في "السكوار"
11:40 | 2024-10-02
الشيكل الإسرائيلي يعاني
11:00 | 2024-10-02
من النفط إلى الذهب.. هكذا يؤثّر تزعزع الاقتصاد الإسرائيلي على الاسواق العالمية
10:29 | 2024-10-02
نجاح قطاع السياحة في المغرب.. ارتفاع العائدات إلى 1.74 مليار دولار في آب
10:14 | 2024-10-02
قبل الحدث التاريخي المُنتظر.. مبيعات "تسلا" ترتفع
فيديو
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
03/10/2024 07:39:34
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
03/10/2024 07:39:34
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
03/10/2024 07:39:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24