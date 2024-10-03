الذهب على حاله.. وأسعار المعادن النفيسة تنخفض

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في خضم التصعيد في الشرق الأوسط، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2655.03 دولار للأوقية (الأونصة). وسجلت الأسعار أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2685.42 دولار في 26 أيلول.وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2675.40 دولار.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 31.58 دولار وهبط البلاتين 0.5 بالمئة إلى 997.90 دولار كما انخفض البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1001.80 دولار. (سكاي نيوز)