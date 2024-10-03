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إقتصاد

ضربة قاسية.. انهيار مفاجئ يهزُّ سوق الكريبتو

Lebanon 24
03-10-2024 | 04:13
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هبطت العملات الرقمية بأكبر نسبة في شهر خلال التعاملات الأخيرة، بعد أن أطلقت إيران مئات الصواريخ الباليستية على إسرائيل في تصعيد حاد تسبب في زيادة حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

فعلى صعيد التداولات، وخلال الـ 72 ساعة الأخيرة من التعاملات، انخفضت القيمة السوقية المجمعة لسوق الـ"كريبتو" بنسبة 7% بخسائر بلغت نحو 164 مليار دولار، بعد أن تراجعت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 2338 مليار دولار في تعاملات صباح الأحد الماضي، إلى نحو 2174 مليار دولار في تعاملات صباح الأربعاء.
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وفي صدارة العملات الرقمية الخاسرة حلت "بيتكوين" التي سجلت تراجعًا بنسبة 3.4% خلال التعاملات الأخيرة، مع خسائر أسبوعية بنسبة 3.2% ليجري تداولها في صباح تعاملات الأربعاء عند مستوى 61773 دولارا. كما انخفضت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 1220.8 مليار دولار مستحوذة على حصة سوقية تبلغ نسبتها 56.15% من إجمالي سوق العملات الرقمية المشفرة.

وسجلت عملة "إيثريوم" التي حلت في المركز الثاني في قائمة أكبر العملات المشفرة، خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 6% مع تراجع أسبوعي بنسبة 5.5%خلال الأسبوع الأخير مسجلة مستوى 2479 دولارا. كما انخفضت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 298.55 مليار دولار لتستحوذ على حصة سوقية تبلغ نسبتها 13.73% من إجمالي سوق الـ"كريبتو". (العربية)


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