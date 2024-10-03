سفينة تركية تبدأ التنقيب عن النفط قبالة الصومال الشهر الجاري

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قالت وزارة الطاقة التركية، الخميس، إن سفينة أبحاث سيزمية تركية ستصل قبالة سواحل الصومال في نهاية تشرين الأول، لتبدأ التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي بعد اتفاق البلدين على التعاون في مجال الطاقة.ويشمل الاتفاق -المبرم في مارس الماضي- التعاون في مجال التنقيب عن النفط وإنتاجه، وسمح لمؤسسة البترول التركية بالحصول على تراخيص في ثلاث مناطق في المياه الصومالية.وقالت الوزارة إن السفينة (أوروتش ريس) ستستكشف مناطق تمتد لنحو خمسة آلاف كيلومتر مربع، مضيفة أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيحضر احتفالا في تركيا يوم السبت بمناسبة مغادرة السفينة.وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار في البيان "نتوقع أن تكون المنطقة التي ستعمل فيها أوروتش ريس منطقة اكتشافات نفطية".وسترافق السفينة (أوروتش ريس) فرقاطتان من البحرية وسفن دعم، وستصل إلى سواحل الصومال عبر البحر المتوسط وقناة السويس والبحر الأحمر.وقال بيرقدار إن مؤسسة البترول التركية لديها تراخيص للتنقيب في منطقة بحرية مقسمة إلى ثلاثة حقول تغطي مساحة إجمالية 15 ألف كيلومتر مربع. ومن المتوقع أن تستمر الدراسة السيزمية ثلاثية الأبعاد حوالي سبعة أشهر.