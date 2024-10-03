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إقتصاد
الرحلات الجوية تتأثر بالتوترات في الشرق الأوسط.. شركات الطيران تغير مساراتها لتفادي إيران
Lebanon 24
03-10-2024
|
11:05
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ذكر موقع (فلايت رادار 24) المختص بتتبع الرحلات الجوية أن شركات الطيران تتجنب إلى حد كبير المجال الجوي الإيراني في رحلاتها فوق الشرق الأوسط مما يطيل أوقات الرحلات ويزيد تكاليف الوقود وسط تصاعد المخاوف من هجوم إسرائيلي على إيران.
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وأدت الاضطرابات في الشرق الأوسط التي بدأت العام الماضي إلى إرباك قطاع الطيران إذ دفعت الشركات إلى تغيير مسار الرحلات بشكل متكرر لإعادة تقييم معايير السلامة للمجال الجوي في المنطقة.
وقال إيان بيتشينك وهو متحدث باسم الموقع: "أعادت معظم شركات الطيران توجيه رحلاتها بعيدا عن إيران إذ تأخذ الرحلات في المسار الشمالي طريقها عبر أذربيجان وتركمانستان وأفغانستان وباكستان والهند نحو آسيا، في حين أن المسار الجنوبي يمر فوق مصر والسعودية".
وقالت بعض شركات الطيران إنها استأنفت معظم عملياتها في أنحاء الشرق الأوسط منذ شنت إيران هجوما على إسرائيل بصواريخ باليستية يوم الثلاثاء، مما أدى إلى إلغاء وتأخير رحلات جوية.
وذكر بيتشينك أن معظم التغييرات الاستراتيجية في الرحلات لتفادي أجزاء من الشرق الأوسط بسبب الهجوم الذي وقع يوم الثلاثاء بشكل مباشر أُلغيت.
وقالت مجموعة لوفتهانزا الألمانية في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء إنها ستستأنف رحلاتها إلى أربيل في كردستان العراق باستخدام مساحة محدودة من المجال الجوي العراقي، وستستأنف استخدام المجال الجوي الأردني اليوم الخميس.
وأضافت أن الرحلات الجوية إلى تل أبيب وبيروت وطهران ستظل معلقة في الوقت الراهن. (سكاي نيوز)
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