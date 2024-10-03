Advertisement

إقتصاد

الحكومة الليبية المتمركزة في شرق البلاد تعلن إعادة فتح حقول النفط

Lebanon 24
03-10-2024 | 13:28
A-
A+

Doc-P-1256634-638635816969062568.jpg
Doc-P-1256634-638635816969062568.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مصدران حكوميان ووسائل إعلام محلية إن الحكومة الليبية المتمركزة في شرق البلاد أعلنت، الخميس، إعادة فتح حقول ومنشآت النفط بعد حل نزاع يتعلق بمحافظ المصرف المركزي.
وتمر ليبيا بحالة من الانقسام منذ 2014 بين سلطتين متنافستين في الغرب والشرق برزتا جراء الفوضى التي أعقبت سقوط معمر القذافي في عام 2011.
Advertisement
ونقل المصدران ووسائل الإعلام عن الحكومة في بنغازي بشرق البلاد قولها إنه سيجري استئناف إنتاج النفط وتصديره بشكل طبيعي، وذلك بعدما وافقت السلطتان المتنافستان الشهر الماضي على تعيين ناجي عيسى محافظا جديدا للمصرف المركزي.
وأغلقت الحكومة في ثاني أكبر مدن البلاد حقول النفط وأوقفت أغلب صادرات الخام في 26 أب احتجاجا على تحرك اتخذه المجلس الرئاسي، ومقره طرابلس في الغرب، بإقالة الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي المخضرم.
واجتمع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي مع عيسى، الأربعاء، وشدد على "ضرورة التزام محافظ المصرف المركزي بدور المصرف التقني والابتعاد عن السياسة وعدم تجاوز اختصاصات مجلس الإدارة القانونية".
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في 28 أب إن إنتاج النفط انخفض بما يزيد على نصف مستوياته المعتادة بسبب حالات الإغلاق.
وأظهرت بيانات من شركة كبلر لتحليلات النفط أن متوسط صادرات الخام من ليبيا بلغ نحو 460 ألف برميل يوميا في أيلول انخفاضا من أكثر من مليون برميل يوميا في أب، بحسب بيانات شحن.
(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:01 | 2024-10-03
13:24 | 2024-10-03
11:56 | 2024-10-03
11:14 | 2024-10-03
11:05 | 2024-10-03
11:00 | 2024-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24