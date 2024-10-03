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إقتصاد
الحكومة الليبية المتمركزة في شرق البلاد تعلن إعادة فتح حقول النفط
Lebanon 24
03-10-2024
|
13:28
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قال مصدران حكوميان ووسائل إعلام محلية إن الحكومة الليبية المتمركزة في شرق البلاد أعلنت، الخميس، إعادة فتح حقول ومنشآت النفط بعد حل نزاع يتعلق بمحافظ المصرف المركزي.
وتمر ليبيا بحالة من الانقسام منذ 2014 بين سلطتين متنافستين في الغرب والشرق برزتا جراء الفوضى التي أعقبت سقوط معمر القذافي في عام 2011.
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ونقل المصدران ووسائل الإعلام عن الحكومة في بنغازي بشرق البلاد قولها إنه سيجري استئناف إنتاج النفط وتصديره بشكل طبيعي، وذلك بعدما وافقت السلطتان المتنافستان الشهر الماضي على تعيين ناجي عيسى محافظا جديدا للمصرف المركزي.
وأغلقت الحكومة في ثاني أكبر مدن البلاد حقول النفط وأوقفت أغلب صادرات الخام في 26 أب احتجاجا على تحرك اتخذه المجلس الرئاسي، ومقره طرابلس في الغرب، بإقالة الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي المخضرم.
واجتمع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي مع عيسى، الأربعاء، وشدد على "ضرورة التزام محافظ المصرف المركزي بدور المصرف التقني والابتعاد عن السياسة وعدم تجاوز اختصاصات مجلس الإدارة القانونية".
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في 28 أب إن إنتاج النفط انخفض بما يزيد على نصف مستوياته المعتادة بسبب حالات الإغلاق.
وأظهرت بيانات من شركة كبلر لتحليلات النفط أن متوسط صادرات الخام من ليبيا بلغ نحو 460 ألف برميل يوميا في أيلول انخفاضا من أكثر من مليون برميل يوميا في أب، بحسب بيانات شحن.
(سكاي نيوز)
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