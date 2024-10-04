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إقتصاد

أسعار الذهب والفضة ترتفع.. إليكم كم سجّلت

Lebanon 24
04-10-2024 | 03:03
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حققت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات الجمعة المبكرة، بدعم من الإقبال على الملاذ الآمن في ظل توتر الشرق الأوسط.
 
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2662.50 دولار للأونصة، بعد أن قفز لأعلى مستوى له على الإطلاق عند 2685.42 دولار في 26 أيلول. وحقق الذهب مكاسب أسبوعية بواقع 0.2 بالمئة.
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وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2682.10 دولار.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 32.17 دولار للأونصة وصعدت بنحو 1.8 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وقفز البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1001.79 دولار وارتفع البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1013.46 دولار للأونصة. (سكاي نيوز)



 

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