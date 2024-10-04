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إقتصاد

أسواق الشحن تتأثر.. أسهم 'مولر ميرسك' تنخفض بأكثر من 8%

Lebanon 24
04-10-2024 | 10:14
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انخفضت أسهم شركة "مولر ميرسك" بأكثر من 8 بالمئة عند افتتاح السوق، الجمعة، مع هبوط أسهم شركات الشحن الأوروبية بعد انتهاء الإضراب في الموانئ الأميركية.

وبحسب تقرير نشرته "سي إن بي سي" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فقد توصل اتحاد لعمال الموانئ في الولايات المتحدة، والتحالف البحري الأميركي، الخميس، إلى اتفاق مبدئي بشأن الأجور، ومددا عقدهما الحالي حتى 15 يناير المقبل، لتوفير الوقت الكافي للتفاوض على اتفاق جديد.
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وكان الإضراب الأميركي المطول ليعطي دفعة لشركات الشحن الأوروبية للحصول على حصة أكبر من طلبات سلسلة التوريد العالمية.

وقلصت أسهم ميرسك الخسائر قليلاً لتتداول منخفضة بنسبة 6.5 بالمئة بحلول الساعة 10:05 صباحًا بتوقيت لندن.

وانخفضت أسهم شركة "هاباج لويد" الألمانية بنسبة 12.17 بالمئة، كما انخفضت أسهم شركة الخدمات اللوجستية السويسرية "كوهني + ناجل" بنسبة 1.48 بالمئة.

ويأتي هذا في أعقاب الانخفاضات لشركات الشحن الآسيوية خلال جلسة يوم الجمعة، حيث انخفضت أسهم "نيبون يوسن" اليابانية و"كاواساكي كيسن" بنسبة 9.48 بالمئة و9.65 بالمئة على التوالي.  

 قال عمال موانئ ومشغلون لها في بيان إنهم توصلوا إلى اتفاق مبدئي من شأنه أن ينهي على الفور إضرابا مستمرا منذ ثلاثة أيام أدى إلى تعطيل حركة الشحن على الساحل الشرقي وساحل الخليج بالولايات المتحدة.

وذكر مصدران مطلعان لرويترز أن الاتفاق المبدئي يقضي بزيادة الأجور بنحو 62 بالمئة على مدى ست سنوات، بما يرفع متوسط الأجور إلى نحو 63 دولارا في الساعة من 39 دولارا في الساعة خلال فترة الاتفاق.

وكانت (نقابة عمال الموانئ الدولية) تسعى إلى زيادة بواقع 77 بالمئة في الأجور بينما سبق أن رفع (التحالف البحري للولايات المتحدة) الذي يمثل أرباب العمل عرضه إلى زيادة بنحو 50 بالمئة.(سكاي نيوز)
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