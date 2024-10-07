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إقتصاد
أسهم أوروبا تهبط
Lebanon 24
07-10-2024
|
04:50
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تراجعت الأسهم الأوروبية، الاثنين، مع تلاشي الارتياح الذي أعقب صدور بيانات قوية عن الوظائف في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وتعرض القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة مثل العقارات والمرافق لضغوط من ارتفاع عوائد السندات.
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وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المئة، مع انخفاض أسهم شركات العقارات واحدا بالمئة والمرافق 0.5 في المئة.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 يوم الجمعة بعدما بددت بيانات سوق العمل الأميركية المخاوف من الركود وأدت إلى تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل حاد وزيادة عوائد السندات على نطاق واسع وتداول عوائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات عند أعلى مستوى في شهر.
ومن بين الأسهم الفردية، صعد سهم ريتشمونت 1.3 في المئة بعد أن وافقت الشركة المالكة لكارتييه على بيع منصة يوكس نت-إيه-بورتر الإلكترونية لمنصة الأزياء الفاخرة الألمانية ماي تيريزا. (سكاي نيوز)
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