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إقتصاد

ارتفاع عملة "البيتكوين" في الأسواق

Lebanon 24
07-10-2024 | 08:15
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ارتفعت العملات المشفرة، بما في ذلك عملة "البيتكوين"، في تعاملات اليوم الاثنين، وسط إقبال المستثمرين على المخاطرة.
وبحلول الساعة 12:30 بتوقيت موسكو، ارتفعت قيمة عملة "البيتكوين" بنسبة 1.82% إلى 63213.88 دولار، بحسب بيانات منصة "كوين ديسك" المتخصصة في متابعة العملات المشفرة.
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(روسيا اليوم)
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