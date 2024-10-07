ارتفاع عملة "البيتكوين" في الأسواق

ارتفعت العملات المشفرة، بما في ذلك عملة "البيتكوين"، في تعاملات اليوم الاثنين، وسط إقبال المستثمرين على المخاطرة.

وبحلول الساعة 12:30 بتوقيت موسكو، ارتفعت قيمة عملة "البيتكوين" بنسبة 1.82% إلى 63213.88 دولار، بحسب بيانات منصة "كوين ديسك" المتخصصة في متابعة العملات المشفرة.

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(روسيا اليوم)