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إقتصاد
إنتاج النفط الليبي يصل إلى 1.13 مليون برميل
Lebanon 24
08-10-2024
|
10:09
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قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الثلاثاء، في بيان إن الإنتاج اليومي وصل إلى مليون و133 ألفا و133 برميلا من النفط الخام والمكثفات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأضافت المؤسسة أن تعافي الإنتاج يأتي بعد أيام قليلة من رفع حالة القوة القاهرة.
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وأعلنت الحكومة الليبية المتمركزة في شرق البلاد والمؤسسة الوطنية للنفط ومقرها طرابلس، الخميس، إعادة فتح جميع حقول النفط وموانئ التصدير بعد حل خلاف حول قيادة المصرف المركزي.
وقالت المؤسسة الوطنية في بيان إن من المتوقع أن تعود معدلات الإنتاج إلى مستويات ما قبل الإغلاقات في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وكانت ليبيا تنتج نحو 1.2 مليون برميل يوميا قبل وقف الإنتاج في حقول الشرارة والفيل والسدرة في أواخر أب وأوائل أيلول.
(سكاي نيوز)
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