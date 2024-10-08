بعد هدوء مخاوف الإمدادات.. برنت يهبط 4 دولارات

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هبطت العقود الآجلة لخام برنت، أربعة دولارات للبرميل، الثلاثاء، مع انحسار المخاوف من انقطاع الإمدادات نتيجة الصراع بين إسرائيل وإيران وإعصار هائل في خليج المكسيك.وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 3.57 دولار أي 4.41 بالمئة إلى 77.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 1442 بتوقيت غرينتش.وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 3.68 دولار، أي 4.77 بالمئة إلى 73.45 دولار للبرميل.وهبط برنت إلى أقل من 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ آب، أمس الاثنين، بعد مكاسب يومية تجاوزت ثلاثة بالمئة عقب أكبر مكسب أسبوعي فيما يزيد على عام بنحو ثمانية بالمئة، في الأسبوع المنتهي يوم الجمعة بسبب تزايد المخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.وقال نوربرت روكر من بنك الاستثمار جوليوس باير، لوكالة رويترز: "الصراع في الشرق الأوسط يتصاعد ويثير مخاوف من تعطل إمدادات النفط. الاحتمال الأكثر ترجيحا هو صدمة خفيفة أخرى إذا ارتفعت أسعار النفط ثم انخفضت مرة أخرى قبل نهاية العام".