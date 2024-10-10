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إقتصاد

البنك الدولي: النمو في سريلانكا يتعافى أسرع من المتوقع

Lebanon 24
10-10-2024 | 10:22
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أفاد البنك الدولي الخميس بأن اقتصاد سريلانكا يتعافى من أخطر أزمة في تاريخ البلاد بدأت في 2022، بوتيرة أسرع من المتوقع، مضاعفا توقعات النمو في هذا البلد إلى 4.4  بالمئة خلال العام الجاري.
ورفعت المؤسسة المالية الدولية توقعاتها لنمو الاقتصاد السريلانكي بشكل كبير من 2.2  بالمئة في نيسان إلى 4.4 بالمئة بسبب تحسن في العائدات الناجمة عن السياحة والخدمات المالية والتحسين في مجال الانشاءات والأشغال العامة على ما أفاد البنك الدولي.
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وبات البنك يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5  بالمئة في 2025 و3.1 بالمئة في 2026، أي أقل من معدل دول جنوب آسيا البالغ 6.4 بالمئة.
وعانت سريلانكا في العام 2022 أزمة اقتصادية ومالية تخلفت بسببها عن سداد مستحقات دينها العام البالغ 46 مليار دولار وأدت إلى سقوط الرئيس السابق غوتابايا راجاباكسا.
(سكاي نيوز)
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