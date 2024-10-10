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إقتصاد
تراجع مبيعات "مرسيدس" و"BMW" في الصين
Lebanon 24
10-10-2024
|
23:00
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انخفضت مبيعات سيارات شركتي "بي إم دبليو" و"مرسيدس بنز" في الصين خلال الربع الثالث متأثرةً بضعف معنويات المستهلكين في أكبر سوق لهما، ما انعكس على الإنفاق على السلع الفاخرة.
انخفضت عمليات تسليم سيارات "بي إم دبليو" و"ميني" بنسبة 30%، وهو الانخفاض الأكبر منذ أكثر من أربع سنوات. وتراجعت مبيعات "مرسيدس" بنسبة 13% في الفترة نفسها، وقادت الطرازات الفاخرة -مثل سيارات السيدان من فئة "إس كلاس" و"مايباخ"- هذا التراجع.
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هذه التطورات الأخيرة، إلى جانب تباطؤ نمو السيارات الكهربائية في أوروبا، دفعت شركتي "بي إم دبليو" و"مرسيدس" إلى التحذير من انخفاض الأرباح. وقد يعاني المصنعون أيضاً من تداعيات تصاعد التوترات التجارية، إذ أعلنت بكين أنها تدرس فرض رسوم إضافية على السيارات المستوردة ذات المحركات الكبيرة، بعد أن صوت الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم تصل إلى 45% على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين. (بلومبرغ)
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