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إقتصاد

عودة إنتاج النفط في ليبيا إلى 1.25 مليون برميل يومياً بعد فتح الموانئ

Lebanon 24
11-10-2024 | 23:00
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قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إنها أعادت إنتاج الخام إلى مستويات ما قبل أزمة المصرف المركزي في البلاد إذ بلغ 1.25 مليون برميل اليوم الجمعة.

وأعلنت الحكومة الليبية المتمركزة في شرق البلاد والمؤسسة الوطنية للنفط ومقرها طرابلس، قبل أسبوع، إعادة فتح جميع حقول النفط وموانئ التصدير بعد حل خلاف حول قيادة المصرف المركزي.
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وكانت ليبيا تنتج نحو 1.2 مليون برميل يوميا قبل وقف الإنتاج في حقول الشرارة والفيل والسدرة في أواخر آب وأوائل أيلول. (سكاي نيوز) 
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