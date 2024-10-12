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إقتصاد
صندوق النقد الدولي يدعو تركيا لمواصلة تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم
Lebanon 24
12-10-2024
|
10:53
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دعا صندوق النقد الدولي تركيا إلى الاستمرار في تشديد السياسة النقدية والاعتماد على البيانات إلى أن يقترب التضخم من المعدل المستهدف، وذلك مع اختتام مشاورات في إطار المادة الرابعة.
وقال الصندوق، السبت، إن التحول في السياسة حد من الاختلالات الاقتصادية وأعاد الثقة، مضيفا أن تحسن المعنويات في السوق نتج عنه تحول إقبال المستثمرين الأجانب والمحليين إلى الأصول المقومة بالليرة.
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ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي إلى 50 بالمئة من 8.5 بالمئة للتصدي لارتفاع التضخم.
وزادت الحكومة الضرائب وبعض الرسوم لتعزيز الدخل مع تنفيذ تدابير مالية للحد من المخاطر التي يواجهها الاقتصاد.
49.38 في المئة في أيلول بعدما وصل إلى 52 في المئة في آب، ، وهو ما يقل عن سعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي للمرة الأولى منذ عام 2021 ويفوق التوقعات.
وبحسب المعهد الإحصائي التركي، بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلكين في أيلول 2.97 بالمئة على أساس شهري، وهو ما يفوق بكثير توقعات استطلاع أجرته رويترز وبلغ 2.2 بالمئة.
وفي آب، بلغ معدل التضخم الشهري لأسعار المستهلكين 2.47 بالمئة، بينما بلغ المعدل السنوي 51.97 بالمئة. (سكاي نيوز)
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