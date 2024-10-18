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إقتصاد

قرار برفع أسعار الوقود في مصر

Lebanon 24
18-10-2024 | 01:43
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أعلنت وزارة البترول المصرية، الجمعة، رفع أسعار مجموعة من منتجات الوقود محلياً.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية في مصر اجتمعت، وأقرت تصحيح الأسعار بزيادة "بنزين 80" إلى 13.75 جنيه/لتر، و"بنزين 92" إلى 15.25، وبنزين 95 إلى 17 جنيهاً، والسولار إلى 13.5 جنيه/لتر.
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وأضافت أنه "في إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقاً لآليات التسعير المتبعة، وسعياً لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة، تم اتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية، اعتباراً من الجمعة، على أن تؤجل اللجنة جلستها المقبلة لتكون بعد 6 أشهر. (الشرق)
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