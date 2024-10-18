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إقتصاد

ارتفاع بورصات الإمارات بدعم من خطط الصين والبيانات الأميركية الإيجابية

Lebanon 24
18-10-2024 | 14:00
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أغلقت بورصتا الإمارات على ارتفاع، الجمعة، تماشيا مع البورصات العالمية إذ أطلق البنك المركزي الصيني خطتين بهدف دعم سوق الأسهم وواصلت البيانات الاقتصادية الأميركية القوية الصادرة هذا الأسبوع رفع معنويات المستثمرين.
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وقفزت أسهم الشركات الكبرى في البر الرئيسي الصيني 3.6 بالمئة، كما ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.14 بالمئة.

وزادت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة في أيلول، وهو ما يفوق التوقعات بقليل، في حين انخفضت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بشكل غير متوقع.

وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي الست في سياستها النقدية بقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.
أغلق مؤشر دبي مرتفعا 0.2 بالمئة بدعم من مكاسب أسهم القطاع المصرفي إذ زاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.3 بالمئة وصعد سهم بنك دبي الإسلامي 1.1 بالمئة.

وربح مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة مدعوما بصعود سهم العالمية القابضة 0.3 بالمئة وقفزة سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية 14.9 بالمئة.

وصعد سهم بنك أبوظبي الأول 0.9 بالمئة بعد أن سجل البنك نموا خمسة بالمئة لصافي أرباح الربع الثالث إلى 4.46 مليار درهم (1.21 مليار دولار) ليفوق توقعات السوق.

ووفقا لبيانات من مجموعة بورصات لندن، سجل مؤشرا دبي وأبوظبي مكاسب أسبوعية بواقع 0.6 بالمئة و0.3 بالمئة على الترتيب. (سكاي نيوز) 
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