"يوتلسات" تطلق 20 قمراً صناعياً لشبكة ون ويب في أول خطوة بعد الاندماج

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وانطلق صاروخ فالكون 9، الذي تصنعه شركة سبيس إكس المملوكة للمليادير إيلون ماسك، حاملا أقمار يوتلسات من قاعدة فاندنبرج الفضائية بولاية كاليفورنيا الأميركية الساعة 0513 بتوقيت غرينتش.وقالت إيفا برنيكي الرئيسة التنفيذية لشركة يوتلسات في مقابلة مع رويترز "هذا هو أول إطلاق لأقمار صناعية لشبكة ون ويب منذ الدمج. وسنطلق المزيد من الأقمار الصناعية خلال الأعوام المقبلة".ونتيجة الدمج بين شركتي يوتلسات الفرنسية وون ويب البريطانية في أيلول من العام الماضي، تشكلت مجموعة مقرها في باريس تملك أكثر من 600 قمر صناعي في مدار أرضي منخفض تلبي احتياجات شركات البث والاتصالات ومحطات الراديو.وتَعتبر يوتلسات شركات اتصالات مثل أورنج الفرنسية وتلسترا الأسترالية من عملائها، كما تجري محادثات مع شركات أخرى، مثل إيه.تي اند تي التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، للانضمام لقائمة عملائها.وتتطلع الشركة، التي لديها طلبيات متراكمة بقيمة أربعة مليارات دولار، للحصول على ثقة دول مثل الهند والسعودية. (سكاي نيوز)