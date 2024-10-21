25
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
15
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
أرامكو: الدول النامية تحتاج إلى حلول واقعية لتحول الطاقة
Lebanon 24
21-10-2024
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، إلى وضع خطة محدثة لتحوّل الطاقة تكون بمثابة إصدار جديد 2.0 للخطة الحالية التي أثبتت عدم نجاحها، وأن تأخذ الخطة الجديدة في الاعتبار احتياجات جميع الدول، وخاصة الآسيوية والجنوب العالمي بصورة عامة.
Advertisement
وفي كلمة ألقاها في أسبوع الطاقة الدولي بسنغافورة، قال الناصر "لا بدّ من وضع خطة جديدة لتحوّل الطاقة تراعي الدور الحاسم الذي تلعبه القارة الآسيوية على الساحة العالمية، وطبيعة الموارد المتاحة لها، وآفاق نموها المستقبلي.
وبشأن الحاجة إلى خطة تحوّل محدّثة، قال المهندس الناصر: "ربما يكون القرن الـ21 هو قرن القارة الآسيوية. ولكن في ظل التخطيط الحالي للتحوّل الذي أثبت عدم كفاءته، نراه لا يراعي صوت آسيا وأولوياتها ولا أصوات وأولويات دول الجنوب العالمي، والعالم بأسره يشعر بالعواقب نتيجة لفشل التخطيط الحالي. فالتقدم في عملية التحوّل أبطأ، وأكثر تعقيدًا مما توقعه الكثيرون... لذلك ينبغي أن ينصبّ تركيزنا الرئيس على ما يمكن تطبيقه عمليًا وعدم الاكتفاء بالتنظير".
وبالنسبة إلى أهمية التخطيط العملي للتحوّل، قال الناصر: "من الضروري إعطاء الأولوية لخفض الانبعاثات بشكل منهجي، لتحقيق أقصى تأثير ممكن، وبتكلفة مقبولة، وفي إطار زمني معقول... وهذا النهج متعدد المصادر والسرعات والأبعاد، ولا ينحاز لنوع طاقة أو تقنية على حساب أخرى، ويتناول الأولويات الفعلية لأمن الطاقة وقدرة الدول على تحمّل التكاليف والاستدامة ولا يراعي الدول الصناعية على حساب الدول النامية، وهو عبارة عن خطة تحوّل محدّثة مع التركيز في صميمها على آسيا".
وفيما يتعلق بتحدّي تكاليف تحوّل الطاقة، قال الناصر: "سيكون التحوّل مكلفًا للجميع، حيث تُقدر التكاليف المطلوبة عالميًا بما يتراوح بين 100 و200 تريليون دولار بحلول عام 2050. وبالنسبة للدول النامية، فقد يتطلب الأمر نحو 6 تريليونات دولار سنويًا. وإضافة إلى ذلك، في عملية تحوّل تتطلب مبالغ هائلة من الاستثمار الرأسمالي المبدئي، فإن تكلفة رأس المال أعلى من ضعفي هذه التكلفة في الدول النامية حيث الحاجة أكبر".
(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد أنباء عن أنه نصب عليها.. نادين نسيب نجيم تخرج عن صمتها وتكشف للمرة الأولى سبب انفصالها عن خطيبها
Lebanon 24
بعد أنباء عن أنه نصب عليها.. نادين نسيب نجيم تخرج عن صمتها وتكشف للمرة الأولى سبب انفصالها عن خطيبها
23:35 | 2024-10-20
20/10/2024 11:35:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء عن طلاقها.. نانسي عجرم تحسم الجدل وهذا ما نشرته (صورة)
Lebanon 24
بعد أنباء عن طلاقها.. نانسي عجرم تحسم الجدل وهذا ما نشرته (صورة)
16:00 | 2024-10-20
20/10/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
31 فرعاً لجمعية القرض الحسن.. إليكم مواقعها (صورة)
Lebanon 24
31 فرعاً لجمعية القرض الحسن.. إليكم مواقعها (صورة)
14:24 | 2024-10-20
20/10/2024 02:24:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو- الدخان الأسود يتصاعد بشكل كثيف في زغرتا.. اليكم السبب
Lebanon 24
بالفيديو- الدخان الأسود يتصاعد بشكل كثيف في زغرتا.. اليكم السبب
06:50 | 2024-10-20
20/10/2024 06:50:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما بقا عندي مدخول": هشام حداد غادر لبنان وانتقل إلى دبي.. هل ترك الـ MTV؟
Lebanon 24
"ما بقا عندي مدخول": هشام حداد غادر لبنان وانتقل إلى دبي.. هل ترك الـ MTV؟
02:52 | 2024-10-21
21/10/2024 02:52:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
06:03 | 2024-10-21
قراران لوزير الماليّة... هذه تفاصيلهما
05:29 | 2024-10-21
أرقام تكشف.. مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان انخفض
05:20 | 2024-10-21
إستقرار الأسهم الأوروبية وترقب لنتائج أعمال الشركات
03:00 | 2024-10-21
الصين تخفض أسعار الفائدة الرئيسية لدعم النمو
01:16 | 2024-10-21
الذهب يقفز لمستوى تاريخي.. والفضة لأعلى مستوى في 12 عاما
01:00 | 2024-10-21
أسعار النفط تستقر بعد هبوطها أكثر من 7% الأسبوع الماضي
فيديو
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
03:00 | 2024-10-19
21/10/2024 13:16:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
04:25 | 2024-10-12
21/10/2024 13:16:22
Lebanon 24
Lebanon 24
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
Lebanon 24
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
01:00 | 2024-10-12
21/10/2024 13:16:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24