إستقرار الأسهم الأوروبية وترقب لنتائج أعمال الشركات

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لم يطرأ تغيّر يذكر على الأسهم الأوروبية عند الافتتاح اليوم الاثنين، بعد مكاسب لأسبوعين متتاليين، وذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون مجموعة من نتائج أعمال الشركات.وصعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.05 بالمئة.وأنهى المؤشر الأوروبي الأسبوع الماضي على ارتفاع بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة يوم الخميس، وصار في طريقة للسيطرة على التضخم، وفقا لمحافظ البنك المركزي النمساوي.وتترقب الأسواق نتائج أعمال الربع الثالث من العام الجاري لشركة البرمجيات الألمانية العملاقة "ساب" التي يبلغ وزنها النسبي 15 بالمئة من المؤشر داكس الألماني القياسي.وكانت أسهم شركات التأمين من بين أبرز الخاسرين، وذلك مع تراجع سهم "ميونيخ ري" بأكثر من اثنين بالمئة بعد أن خفضت جيفريز توصيتها للسهم. (سكاي نيوز)