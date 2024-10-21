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إقتصاد

ارتفعت لأعلى مستوى في أكثر من 4 أشهر.. البتكوين تغازل الـ 70 ألف دولار

Lebanon 24
21-10-2024 | 10:19
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ارتفعت بتكوين لأعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر خلال تعاملات الاثنين، مع تفاؤل المستثمرين بشأن القيود التنظيمية في الولايات المتحدة، وارتفاع احتمالات فوز المرشح الأميركي دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية المقبلة.
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وسجلت بتكوين أعلى مستوى منذ 12 حزيران الماضي عند 69480 دولارًا في وقت سابق قبل أن تتراجع قليلا عند 68352 دولارا.
وارتفعت مكاسب أكبر عملة مشفرة على الإطلاق بأكثر من 6 بالمئة في الأيام السبعة الأخيرة، فيما اجتذبت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين ما يقرب من 2.4 مليار دولار الأسبوع الماضي، وفقًا لبلومبرج. وفي شهر آذار الماضي، سمح الطلب القوي على صناديق الاستثمار المتداولة للعملة بالوصول إلى مستوى قياسي بلغ 73,798 دولارًا.

تأتي الارتفاعات الأخيرة مدعومة بآمال التخفيف التنظيمي في الولايات المتحدة ويراهن المستثمرون على تنظيمات أكثر تساهلاً في أعقاب الانتخابات الرئاسية الأميركية حيث تعد العملات المشفرة أحد الموضوعات الرئيسية للحملات الانتخابية. في المقابل أشارت استطلاعات الرأي الأخيرة إلى فرصة أكبر لفوز ترامب، على الرغم من أن المحللين ما زالوا يعتبرون السباق الرئاسي متقارباً للغاية.

خاض ترامب حملته على مواقف مؤيدة للعملات المشفرة إلى حد كبير، ووعد ببناء مستقبل عملة البيتكوين في أميركا. كما تقبل حملته التبرعات بالعملات المشفرة. كما يُنظر إلى حملة ترامب من قبل الكثيرين على أنها داعمة للعملات المشفرة، بعدما اقترح إنشاء "مخزون وطني من العملات المشفرة" في يوليو، وتعهده بأن الولايات المتحدة ستكون عاصمة العملات المشفرة في العالم. (سكاي نيوز)
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