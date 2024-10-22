مرسيدس تطالب بتأجيل رسوم السيارات الكهربائية الصينية

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كررت شركة صناعة السيارات الألمانية مرسيدس-بنز رفضها للرسوم الجمركية التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على السيارات الكهربائية الصينية، داعية إلى تأجيل تنفيذ هذه التدابير المثيرة للجدل لتجنب الإضرار بمصالح الجانبين.وقال الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس-بنز أولا كايلينيوس لصحيفة "بيلد" الألمانية الاثنين "نحن بحاجة إلى مزيد من التجارة الحرة وليس فرض حواجز إضافية".وشدد على أن التعريفات المقترحة لن تعزز القدرة التنافسية العالمية للاتحاد الأوروبي، والتي تعتبر أمرا بالغ الأهمية لنجاح التحول والنمو الاقتصادي على الأمد الطويل، بحسب وكالة شينخوا الصينية.